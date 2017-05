Drie dagen op een festival in je eigen achtertuin

Verveel deed haar inspiratie voor In My Backyard op tijdens een fietstocht van Utrecht naar Groningen. ,,Ik vond het echt een eyeopener, dat je in het weekend ook gewoon thuis kunt blijven, zoals de mensen deden in de plaatsen waar ik langs fietste. Deze early adopters van mijn concept experiencen het jaar door de advantages van hun eigen huis en tuin en gaan een keer per jaar voor één grote village party in een authentieke tent of schuur. Deze mensen gaan echt voor quality.''

Bezoekers van het In My Backyard Festival verblijven drie dagen lang in hun eigen achtertuin. Daar kunnen ze via Spotify luisteren naar optredens van miljoenen bands. Uniek aan het festival is, dat de muziek ook uit kan. Verveel: ,,Ik kreeg steeds vaker signalen dat mensen het zat zijn om na een traditioneel festivalweekend platzak volgevreten met tutende oren en een kater weer aan de werkweek te beginnen. Daar wilden wij wat mee. Peace of mind is een key element in dit festivalformat. Zo hebben we bijvoorbeeld een droogmolenmeditatie in onze line-up. Dat doen we met natte was en duurzaam geproduceerde houten clothespinners. Het fijne van dit onderdeel is dat na het festivalweekend de was eens niet is blijven liggen.''