Drie finalisten uit regio Utrecht op prestigieus concours

In de finale van het prestigieuze Prinses Christina Concours doen drie jongeren uit de regio Utrecht mee. Komende zondag mogen ze in Den Haag in tien minuten laten zien wat ze kunnen.

Luna van leeuwen (13)

Luna woont in Bilthoven. Ze speelt viool en zit op het gymnasium.

Begin

,,Ik heb tot mijn zesde jaar piano gespeeld. Toen vond ik de klank van de viool toch mooier en stapte ik over. Ik heb privéles gehad van Koosje van Haeringen en werd op mijn zevende toegelaten tot de school voor jong talent in Den Haag. Daar krijg ik nu nog steeds les van Koosje.''

Oefenen

Quote Meestal studeer ik dagelijks anderhalf uur, om ingespeeld te blijven. Luna van Leeuwen ,,Verschilt per dag en hangt af van mijn huiswerk. Meestal studeer ik dagelijks anderhalf uur, om goed ingespeeld te blijven. Als het een keer minder is, haal ik dat een dag later of in het weekeinde in. Tegenzin? Als het mooi weer is en vriendinnen spreken wat af, dan is dat wel eens lastig. Als ik eenmaal bezig ben, valt het van me af. Mijn ouders zeggen dat ik juist vrolijk ben, als ik heb gespeeld.''

Muzikale familie

,,Mijn zusje Donna speelt cello en piano, mijn vader pakt in zijn vrije tijd de cello, mijn moeder is ook violiste en geeft les aan het conservatorium in Den Haag. Ik ben niet haar leerling, maar soms roept ze wel eens naar boven dat het studeren beter moet. Maar het is dus zeker een muzikale familie.''

Voorbeeld

,,Dat is Anne-Sophie Mutter uit Duitsland. Ik heb veel cd's van haar en luister daar vaak naar. Ze is technisch en muzikaal heel erg goed. En ze brengt het goed over op het publiek, dat is ook belangrijk.''

Optredens

,,Ik geef concerten en doe concoursen, maar eigenlijk niet heel vaak. Op het podium staan is leuk en ik word ook steeds vaker voor optredens gevraagd. Maar ik doe er niet te veel, want school moet ook goed blijven gaan.''

Geheim genoegen

,,Dat was paardrijden, maar ik had er geen tijd meer voor en mijn vader vindt het ook te gevaarlijk. Ik kijk geen tv en YouTube ook niet. Wat wel? Ik lees boeken, zoals van Thea Beckman. Of ik ga tennissen met mijn zusje. En ik luister veel muziek. Tjaikovski en Sibelius, die wil ik over een paar jaar ook kunnen spelen.''

Finale stress

,,Nog niet. Meestal krijg ik die vlak van tevoren. Dan denk ik: 'je kunt het' en dan gaat het wel. En ik neem een banaantje. Daarin zitten bètablokkers die de zenuwen onderdrukken. Helemaal weg zijn de zenuwen nooit helemaal, maar als het optreden begint, probeer ik me te laten meevoeren en te genieten.''

Toekomstdroom

,,Toen ik jonger was, wilde ik dokter worden, maar dat is niet meer zo duidelijk. Rechten is ook een interessante studie. Of ik van vioolspelen mijn beroep wil maken, weet ik nu nog niet. Er verdwijnen orkesten, veel werk is er niet en er zijn wel heel veel goede violisten. Een solocarrière zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dat lukt zó weinig mensen.''

Radu Ratering (12)

Radu komt uit Nieuwegein. Hij zit op het gymnasium en hij bespeelt de piano.

Begin

,,Mijn ouders namen me al heel jong mee naar concerten. Toen ik een jaar of zes was, zag ik in het Concertgebouw in Amsterdam Radu Lupu spelen, een beroemde Roemeen. Na afloop heb ik hem ontmoet. Ik was erg onder de indruk, ook van zijn muziek. Vanaf dat moment ging ik pianospelen.''

Oefenen

Quote Ik studeer dagelijks 2 à 3 uur en het dubbele in vakanties. Radu Ratering ,,Ik studeer dagelijks 2 à 3 uur en het dubbele in vakanties en het weekeinde. Dan hoef ik minder te doen voor school en heb ik meer tijd. Tegenzin? Nooit. Ik vind het leuk, word er blij van en de piano daagt me uit om mooie muziek te maken.''

Muzieke familie

,,Alleen muzikale oren, denk ik, want mijn ouders spelen niet. Wel speelt mijn broertje viool. En hij is erg goed. Het zit blijkbaar wel in de genen.''

Voorbeeld

,,Lang lang, Daniel Barenboim, maar Radu Lupu is mijn nummer 1. Hij kan álles met de piano. Zoveel gevoel, zo'n mooie klank en perfecte timing. Zelfs tijdens de stiltes gebeurt er iets.''

Optredens

,,Regelmatig, maar verschilt van periode tot periode. Soms heb ik een heel drukke, maar leuke periode. Een andere keer is het wat rustiger. Ik heb in het Concertgebouw in Amsterdam gespeeld, meegedaan aan concoursen, het Kinderprinsengrachtconcert gedaan en met Lang Lang gespeeld. Heel bijzonder.''

Geheim genoegen

,,Muziek is mijn passie. Verder lees ik boeken van Jules Verne, soms doe ik mee aan de wiskunde olympiade en tuinieren vind ik ook leuk. Lekker ontspannen met plantjes in de natuur. Maar een echt geheim genoegen van mij, dat is FIFA spelen op de DS (spelcomputer, red.) .''

Finale stress

,,Meestal ben ik de laatste dag voor de finale wat zenuwachtig, maar dat hoort erbij. Wat ik ga spelen? Tijdens de halve finale was het Bach en Mendelssohn. Maar ik twijfel nu nog, dus zeg ik er niks over.''

Toekomstdroom

,,Ik wil in de toekomst dokter worden of concertpianist. Op school gaat het goed, met de muziek ook. We zien wel wat het wordt.''

Steije Maurer (12)

Steije komt uit Nieuwegein. Hij doet de havo op de School voor Jong Talent in Den Haag en bespeelt de marimba.

Instrument

,,De marimba, dat is een breed en zwaar slaginstrument. Er zijn wel vier man nodig om te tillen. Dikke buizen onder zware hardhouten toetsen. Als ik erop sla met de stokken, gaat de warme vibrerende klank door de buis en kaatst weer terug. Zó mooi.''

Begin

,,Al heel jong, zo op mijn derde, luisterde ik orkestmuziek. De Notenkraker van Tsjaikovski of Totentanz van Liszt. Mooi. Mijn ouders gaven me op voor een project bij het conservatorium, waarbij ik instrumenten mocht uitproberen. Piano en slagwerk spraken me aan, maar het is vooral de marimba geworden. Wat begon met les in het weekeinde, werd een geslaagde auditie op mijn 9de voor het Jong Koninklijk Conservatorium.''

Oefenen

,,Ik doe allerlei slagwerk, maar de marimba is de mooiste. Ik studeer zoveel als ik kan. Als ik klaar ben probeer ik een stuk uit dat eigenlijk nog te moeilijk is. Ik speel nooit met tegenzin. Lekker spelen is genieten. Hooguit slaap ik een keer slecht, maar dan maakt muziek me juist vrolijker. Ik word er hyper en enthousiast van.''

Muzikale familie

,,Mijn zusje speelt viool en mijn ouders piano. Ze geven ook les, zoals mijn moeder: muziek in de peuterklas. Dus toen ik geboren werd, was de muziek er al.''

Voorbeeld

,,Een naam? De Amerikaan Leigh Howard Stevens. omdat hij veel klassieke muziek op marimba is gaan spelen, vooral pianostukken. En de Japanse Keiko Abe omdat zij erg mooie muziek heeft geschreven voor de marimba en ervoor heeft gezorgd dat het wordt gezien als solo-instrument.''

Optredens

,,Dat doe ik al best veel. Solo met de marimba gaat prima. Ik stond al in het Concertgebouw en was op tv bij Podium Witteman. Superleuk. Trouwens, nu ik in de finale van het PCC sta, zal ik hopelijk vaker voor optredens gevraagd worden.''

Geheim genoegen

,,Ik ben tien uur in Den Haag, reis elke dag drie uur en ik moet ook nog studeren. Veel tijd blijft er niet over. Dan kijk ik graag spannende, griezelige films.''

Finale stress

Quote Als de zaal 'droog' is, word ik zenuwachtig. Steije Maurer ,,Als ik op de finaledag inspeel, hoor ik of de zaal lekker galmt en dus mooi klinkt. Als dat zo is, speel ik lekker. Als de zaal 'droog' is, word ik zenuwachtig. Ik ga hard studeren op een stuk van Bach en van Keiko Abe en doen wat ik kan.''

Toekomstdroom