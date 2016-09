Drie jaar cel geëist tegen drugsproducent

In de woning vond de politie na een tip over een inbraak 65 kilo verschillende soorten hard- en softdrugs, apparatuur om drugs mee te produceren en 62.000 euro aan contant geld. Dat waren vooral briefjes van 500 euro, die veel in het criminele circuit gebruikt worden en alleeen op bestelling bij een bank te krijgen zijn.



Omdat de man verder geen inkomsten uit legaal werk heeft, gaat het Openbaar Ministerie er van uit dat dat geld in het crimineel circuit is verdiend. Het OM eist dat geld van hem wordt afgepakt, net zoals spullen die mogelijk met crimineel geld verdiend zijn, zoals twee stacaravans.



Verdachte Arthur K. zei onschuldig te zijn en verklaarde dat hij de drugs in de woning had gevonden. De rechter doet op 3 oktober uitspraak.