Drie jaar cel voor veroorzaker fataal ongeluk A2

De man reed die bewuste dag onder invloed van speed met een snelheid van 237 kilometer per uur achterop de auto van het gezin. Die sloeg daardoor over de kop en schoof nog tientallen meters door over de snelweg. Twee kinderen zijn door het ongeval blijvend gehandicapt geraakt.



De rechter sprak Van der L. vrij van poging tot doodslag. Er was geen bewijs dat hij met opzet de auto van Van Jaarsveld aanreed. Wel was er sprake van grove schuld, omdat de man onder invloed was van speed. Ook zou hij cannabis gerookt hebben volgens het OM, maar dat kon niet bewezen worden. Ook voor voorwaardelijke doodslag, waarbij het risico wordt genomen op doodslag, is geen bewijs.



Van der L. is volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Hij was zich bewust van het gevaar én stuurde bewust naar rechts, tegen de auto van Van Jaarsveld aan. ,,Hij wist dus grotendeels wat hij deed.''



Nabestaanden van Van Jaarsveld reageren ziedend op de straf. ,,Een kinderleven is dus drie jaar cel waard? Dat hij maar mag branden in de hel.''