Drie jaar overlast door aanleg busbaan Utrecht Centraal naar Vleuten

Overtollig eten in straatkoelkast aan de 2e Daalsedijk

11 januari Wie eten over heeft, kan dat voortaan leggen in de ‘solidariteitskoelkast’ van de Weggeefwinkel aan de 2e Daalsedijk in Utrecht. Het voedsel moet voorzien zijn van een etiket met datum. De koelkast staat op straat en is permanent voor iedereen te openen.