Drie nieuwe excellente scholen in Nieuwegein, Culemborg en Zeist

De scholen krijgen de titel omdat ze op een of andere manier uitblinkt, bijvoorbeeld omdat het onderwijs goed aansluit bij de situatie in de buurt of omdat het onderwijs goed wordt aangepast aan het niveau van een leerling, of vanwege zeer inspirerende docenten. Een onafhankelijke jury onder leiding van Jet de Ranitz beoordeelt de scholen. Sinds vorig jaar is het predicaat drie jaar geldig.



Om die reden zijn er nog meer excellente scholen in de regio Utrecht, die vorig jaar al taart kregen in de docentenkamer. Het gaat om de openbare basisschool Overvecht en de katholieke basisschool De Achtbaan in Utrecht en de school voor speciaal basisonderwijs De Evenaar in Nieuwegein. In het voortgezet onderwijs dragen de havo- en vwo-afdelingen van O.R.S. Lek en Linge in Culemborg, het Cals College (vwo) in Nieuwegein en het Utrechts Stedelijk Gymnasium al een jaar de titel excellente school.



Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs complimenteert alle scholen met de eretitel. ,,Leraren, schoolleiding, ouders, bestuur en leerlingen: iedereen zorgt ervoor dat deze scholen kunnen uitblinken en hoge kwaliteit kunnen leveren. Dat is een compliment waard."