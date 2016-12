Drie Utrechters aangehouden voor auto-inbraak

Bij de politie kwam gisterochtend een melding binnen dat uit een auto die op een parkeerplaats aan de Amsterdamseweg in Arnhem stond, een navigatiesysteem was ontvreemd. Het navigatiesysteem werd in de bosjes teruggevonden.



Agenten besloten de plek in de gaten te houden. In de loop van de dag kwamen een aantal personen in een auto het navigatiesysteem ophalen. De politie volgde de auto en hield deze staande. Na controle bleek dat er in het voertuig meerdere navigatiesystemen lagen.



De drie mannen die in de auto zaten zijn aangehouden. De politie doet nader onderzoek.