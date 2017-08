Drie Utrechters vast voor plofkraken

De politie heeft vandaag drie vermeende plofkrakers (31, 32 en 35 jaar) uit Utrecht aangehouden. Twee werden ingerekend bij een garagebox in de Vogelbuurt in Venlo.

Hierbij werden door het arrestatieteam diverse schoten gelost. Een verdachte raakte lichtgewond. Later op de dag werd nog een derde verdachte aangehouden in Utrecht. Het drietal wordt verdacht van het plegen van een plof- en ramkraak, afgelopen nacht in Duitsland.

De recherche van de Eenheid Oost-Brabant startte enkele maanden geleden een uitgebreid onderzoek naar plof- en ramkraken in Nederland en Duitsland. Daarbij kwamen de drie verdachten in beeld. Zij bleken in een garagebox in Venlo een gestolen auto te hebben gestald.

Plofkraak

Deze garagebox werd door de politie enige tijd onopvallend in de gaten gehouden. De afgelopen nacht kwamen de Utrechters de auto ophalen en reden daarmee naar Duitsland in de omgeving van Bottrop. Zij werden tijdens het plegen van een plofkraak op een plaatselijke bank gestoord door een getuige. Daarop vluchtten de verdachten, kwamen terug naar Venlo en parkeerden de auto opnieuw in de garagebox.

Dat was hèt moment voor het arrestatieteam (AT) de verdachten in te rekenen. Die sprongen echter in de auto en probeerden de leden van het AT en de garagedeur te rammen. Voor hun eigen veiligheid schoten de AT’ers de banden van de wagen lek en uiteindelijk werd één van de verdachten uitgeschakeld met een beanbag (een zakje gevuld met zand dat met een vuurwapen kan worden afgevuurd).