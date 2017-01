Drie Utrechtse zaken op coldcasekalender

Volgens politie en justitie is onder gevangenen relatief veel kennis aanwezig over gepleegde misdrijven. De kalenders zijn uitgedeeld in gevangenissen in Leeuwarden, Zutphen, Sittard, Zwaag en in Justitieel Complex Schiphol. Als de methode succesvol blijkt, worden de kalenders in alle gevangenissen uitgereikt.



Op de kalender staat de vermeende moord op Sjakie Gerwig (18), die in april 1995 in Nieuwegein werd gevonden. Hij werd met een zwaar voorwerp tegen het hoofd geslagen en is daaraan overelden. Enkele dagen later werd hij in het water langs de Laagravenseweg gevonden. De gouden tipt levert de tipgever 15.000 euro op.



Ook de moord op de 93-jarige Ger Bindi-Van der Steeg, beter bekend als Oma Bindi, staat op de kalender. Ze is bekend van de eerste Italiaanse ijssalon in Utrecht, die ze met haar man runde aan de Amsterdamsestraatweg. Er kwamen weinig mensen bij haar over de vloer. In juni 2005 werd ze dood in haar woning aan de Gruttersdijk in Utrecht aangetroffen. Wie helpt de moordenaar te vinden krijgt 20.000 euro.



Etentje

De 26-jarige Robert Obermeijer werd in december 1989 dood aangetroffen in het huis van zijn zus. De man had verschillende horecabaantjes in Utrecht. Hij had veel losse seksuele contacten, maar zou een relatie hebben gehad met ene Willen, maar ook met een Peter. Enkele avonden voor zijn overlijden had hij een etentje met hen beiden. Daarna ging hij met een van hen naar zijn huis. Het is onduidelijk wat er daarna gebeurd is. Degene die deze zaak helpt op te lossen, krijgt 15.000 euro.



Ricky Hok Ahin uit Amersfoort zou op oudjaarsavond 1994 wat gaan drinken met vrienden, maar in café The Flame in Amersfoort werd een van zijn vrienden mishandeld. De jongens vertrokken, maar gingen later terug om verhaal te halen. Toen werd ook geschoten. Ricky raakte ernstig gewond en stierf buiten op straat. Iemand die hem hielp werd in zijn schouder geraakt. Degene die in het café schoot werd aangehouden en later vrijgelaten, maar het is nog niet duidelijk wie Ricky doodschoot. Degene die de gouden tip geeft krijgt 15.000 euro.