Drie verdachten aangehouden voor PGB-fraude

Het gaat om een 61-jarige man en vrouw uit Amersfoort en een 37-jarige vrouw uit Vleuten. Ze worden niet alleen verdacht van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's) maar ook van verduistering van gelden die zij beheerden als bewindvoerder van hun cliënten, en van bijstandsfraude. Het bedrijf, Fundament, dragers van zorg, zou voor grote bedragen hebben gefraudeerd door cliënten niet de zorg te geven waarvoor wel werd gedeclareerd. Het gaat om de periode van 2012 tot 2014.



De drie mensen zijn inmiddels weer vrij, maar blijven nog wel verdachten. Ze zijn alleen verhoord.



Invallen

De politie doet al langer onderzoek naar mogelijke fraude met zorggelden door het bedrijf. Op 30 maart deed de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid invallen in een woning met kantoorruimte aan de Matthias Withoosstraat in Amersfoort en in een woning annex kantoor aan de Battutalaan in Utrecht. Op vier woningen in Houten, één in Utrecht en een pand in Duitsland werd beslag gelegd.



Aanleiding waren onder meer klachten van familieleden van cliënten dat zij geen inzicht kregen in de financiële positie van de cliënten. Ook kwamen er meldingen dat de cliënten nauwelijks begeleiding kregen. Daarnaast sloeg een bank alarm omdat er een groot aantal rekeningen op naam van het bedrijf werd geopend.



Niet terugbetalen

In eerste instantie vorderde Achmea Zorgkantoor, dat de zorg vergoedde, de fout uitbetaalde bedragen terug bij de cliënten. Het ging om enkele tienduizenden euro's per persoon. De cliënten werden later echter 'ter goeder trouw' verklaard, waardoor zij die bedragen niet meer hoeven terug te betalen.