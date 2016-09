Driebergenaar Cor Geutjes 70 jaar bij brandweer

Zaterdag werd de krasse 90-jarige Geutjes opgehaald door een oude brandweer-Ford. ,,En met loeiende sirene. Iedereen in de buurt heeft het geweten'', lacht Geutjes, die zich geen betere start van een feest kan bedenken. De Driebergenaar weet dat het een unicum is dat hij drie van zulke mooie ronde getallen mag meemaken. Zijn schoonzus uit Zuid-Afrika kwam er zelfs speciaal voor naar Nederland.



In april 1946 besloot Geutjes op aanraden van een vriend uit Driebergen zich aan te melden bij de vrijwillige brandweer en spijt heeft hij er nooit van gehad. Veertig jaar was hij in actieve dienst en de laatste dertig jaar is hij nog steeds lid van de brandweerclub.



Bar

Met regelmaat is hij dan ook nog te vinden in de brandweerkazerne aan de Bosstraat. ,,Het blijft nog steeds leuk om collega's te spreken én ze hebben er een schitterende bar'', grapt hij. In zijn brandweerloopbaan heeft Cor het nodige meegemaakt. Tijdens de watersnoodramp in 1953 was hij een week lang van huis om in Dordrecht en 's Gravendeel te helpen. Geutjes: ,,Het water stond wel tot 1,50 meter hoog en ik heb een week lang staan pompen en nog eens pompen.''



Ook een oude brand in de kurkplatenfabriek in Driebergen heeft veel indruk op de 90-jarige Geutjes gemaakt. Tijdens de vlammenzee kreeg hij liters bluswater uit de sloot in zijn ogen, waarna hij een week moest revalideren in het Ooglijdersgasthuis in Utrecht. ,,Eigenlijk moest ik drie weken blijven, maar mijn vrouw was zwanger, dus heb ik snel de bus naar huis gepakt.''



Even makkelijk is het brandweerman zijn niet altijd voor Geutjes geweest. Weigerende spoorwegbomen waardoor inzittenden omkwamen en branden waar levens verloren gingen, staan Geutjes nog levendig voor de geest. ,,Het was een stuk van mijn leven, maar samen met mijn vrouw kan ik alles aan'', zegt Geutjes.