Dromen van een Ferrari op Italiaanse dagen bij kasteel De Haar

Tweedehandjes, dat wel. De Lamborghini Gallardo is uit 2009. Ruim 40.000 kilometer op de teller en moet 114.000 euro kosten. ,,Oh, dan moet ik eerst even pinnen’’, grapt Edoardo Villavicencio (23). Zijn vader Carlos (51) lacht. Hij komt uit Peru, maar woont in Nederland, in Drunen, en is getrouwd met een Italiaanse. En dus bezoeker van het Italië Evenement, dat dit weekeinde voor de 14de keer is neergestreken in de kasteeltuinen.