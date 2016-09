Dronken klant krijgt makkelijk een biertje in Utrecht

Onderzoeksbureau Objectief zette begin dit jaar twee acteurs in die deden alsof ze enorm dronken waren en zo probeerden in cafés of bars een biertje te bestellen. Van de 35 pogingen kregen de twee in 25 gevallen ook daadwerkelijk een fluitje voorgezet. In zes gevallen werden ze geweigerd bij de deur, omdat ze al te bezopen waren. In vier gevallen weigerde de barmedewerker te schenken onder het mom van 'cola is beter'.



De onderzoekers wijzen erop dat er te weinig locaties zijn bezocht om harde uitspraken te doen, maar dat het onderzoek indicatief is. De controle op doorschenken zorgde deze zomer voor ophef onder horecaondernemers. Jos de Winter, eigenaar van café Nieuwe Dikke Dries, noemde het 'betutteling'. ,,Wat is doorschenken eigenlijk? Is dat meer dan twee bier verkopen aan een klant? Misschien is hij wel met de auto."



Alcoholleeftijd

De gemeente deed tegelijkertijd onderzoek naar de controle op de alcoholleeftijd en op het kopen van alcohol aan een meerderjarige die de drank overduidelijk weer doorgeeft aan een minderjarige. Dat mag evenmin.



Ook hier komt de horeca niet florissant uit de bus. Slechts 15 procent van de cafés en bars weigert de 17-jarige mysteryshoppers een drankje. Nog geen één op de drie cafés treedt op als ze zien dat een meerderjarige de alcohol doorgeeft aan een minderjarige.

Supermarkten lijken te verslappen. In 2014 vroeg 70 procent nog naar het identiteitsbewijs, nu nog maar 55 procent. Ook bij slijterijen was een daling te zien, van 48 naar 40 procent. Sportverenigingen zijn voor het eerst gecontroleerd. Daar controleerde 16 procent op leeftijd, twee sportkantines daargelaten die überhaupt geen alcohol schonken tijdens jeugdwedstrijden.



De gemeente Utrecht wilde met het onderzoek aan een beeld krijgen van de naleving van de Drank- en Horecawet. Er zijn geen boetes uitgedeeld.