Drugsgebruik onder Nieuwegeiners nog steeds relatief hoog

'Sofyan Amrabat kan de absolute wereldtop halen'

12:11 Sofyan Amrabat beleeft het seizoen van zijn doorbraak. Pas 20 jaar is hij, maar de Marokkaanse middenvelder van FC Utrecht speelt zich in zijn eerste jaar al nadrukkelijk in de kijker van grotere clubs. De vraag is of een transfer deze zomer al wijsheid is.