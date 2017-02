Drukte op Vechtsebanen door winterse kou

Vooral de laatste zondagen is het opvallend druk, constateert manager Jan-Willem de Langen tevreden. ,,Tijdens de recreatieblokken hebben we zo'n 2.000 mensen op het ijs. Dat is 30 procent meer dan op normale zondagen. Ook op zaterdagen en avonden is het druk, maar op zondag komen de meeste recreatieve schaatsers.''



In tegenstelling tot dit jaar bleef de afgelopen vijf jaren echt winters weer uit. De Langen herinnert zich dat het half december 15 graden was. ,,Ik begon me zorgen te maken. Voor ons is het belangrijk dat kinderen op de basisschoolleeftijd met natuurijs in aanraking komen. Als dat niet gebeurt, beginnen ze niet snel met schaatsen bij verenigingen. Ik heb er over nagedacht om alle basisscholen in de stad elk jaar gratis te laten schaatsen.''