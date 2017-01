Dubbele autobrand in Zeist

video Overval op geldtransport bij ING in Houten is gefilmd

10 januari In Houten is vanmiddag een overval geweest op een geldtransport. De overval vond plaats bij het Onderdoor. Er staat een busje van een geldtransportbedrijf voor de ING-bank. Ook staan er veel agenten in kogelwerende vesten. Mogelijk is bij de overval een vuurwapen gebruikt, maar er zijn vooralsnog geen gewonden.