Duitse journalist kijkt ogen uit op 'tolle' Utrechtse fietspaden

Priesemann is lid van de Duitse fietserslobby ADFC en ging afgelopen week met een clubje voor een dag per tweewieler de stad verkennen. In een hyperlapse laat hij zijn gevolg op Twitter de mooie, uitgestrekte en brede fietspaden zien. 'Ontspannen fietstocht door Utrecht. Geweldige en overzichtelijke fietsinfrastructuur. Nauwelijks stoplichten en iedereen lijkt zich heel veilig te voelen op de fiets', meldt hij erbij.

In de video is te zien hoe de Duitse journalist onder andere over de nieuwe Dafne Schippersbrug en de autoluwe Leidseweg fietst.

Tegenover het AD Utrechts Nieuwsblad wijdt Priesemann verder uit over zijn Fahradtour. ,,In vergelijking met het Duitse fietswegennet is het in Utrecht ontzettend veilig. De fietspaden liggen los van de autoweg en de stoep. In Hannover, waar ik vandaan kom, moeten fietsers de weg vaak delen met voetgangers."

Als lid van de fietserslobby gaat Priesemann vaker op excursie naar Nederland. ,,Jullie zijn het voorbeeld van hoe het moet. Autoluwe straten, brede fietspaden, groene golf. Wij kunnen een hoop van jullie leren."