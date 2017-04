Duizenden flyers tegen windmolens in Rijnenburg

In De Meern zijn duizenden flyers verspreid waarin gewaarschuwd wordt voor windmolens in de polder Rijnenburg.

Bewonersgroep Energie De Meern Zuid maakt zich grote zorgen over het voornemen van de gemeente Utrecht om grootschalige opwekking van energie toe te staan. Er wordt nu een plan voor windmolens en zonnepanelen uitgewerkt.

De bewonersgroep stelt dat omwonenden onvoldoende op de hoogte zijn. Afgelopen weekend zijn in de zuidelijke buurten in De Meern zo’n 3.000 flyers huis-aan-huis bezorgd. ,,De kans bestaat dat de gemeente Utrecht nog voor de zomer besluit dat er zeer hoge windturbines door Eneco worden geplaatst in de polder Rijnenburg", staat op de flyer. ,,Dit betekent dat uw leefomgeving en woongenot drastisch kunnen veranderen. Wij als bewonersgroep Energie De Meern Zuid zijn tegen het plaatsen van windmolens in Rijnenburg en volgen deze discussie en plannen dan ook zeer kritisch.’’

De bewonersgroep waarschuwt voor slagschaduw, geluidsoverlast, verlies van natuur en cultuurlandschap, en roept op de petitie tegen windmolens te tekenen.

Duurzame energie

De gemeente heeft onlangs drie stadsgesprekken georganiseerd over duurzame energie in Rijnenburg. Bewonersinitiatiefgroep Rijne Energie en energiebedrijf Eneco hebben geconcludeerd dat Rijnenburg kansrijk is om windmolens te bouwen, met inachtneming van wettelijke regels om overlast te voorkomen. Rijne Energie zei eerder in deze krant zorgen van omwonenden te zien en er zorgvuldig mee om te gaan. Het vindt dat windmolens wel thuishoren in het plan. ,,Wij willen duurzame energie opwekken voor 60.000 huishoudens met meerdere zonnevelden en meerdere windmolens.’’

De VVD in Nieuwegein heeft zich inmiddels tegen windmolens in de polder gekeerd ‘omdat deze te dicht bij de bebouwde omgeving staan’. ,,De VVD is niet tegen duurzame energie, maar wel met windmolens op deze plek. Er zijn voldoende andere mogelijkheden voor duurzame opwekking zonder dat omwonenden de negatieve gevolgen daarvan moeten ervaren.’’