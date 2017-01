Dumper van afval gaat op de bon

De gemeente en ook burgers ergeren zich aan het vuil dat zich opstapelt bij ondergrondse afvalcontainers. Dat trekt ongedierte en nog meer vuil aan.



Wijkbewoners krijgen een pasje om de container te kunnen openen. De praktijk leert dat op veel plekken in de stad het vuil niet alleen in de ondergrondse containers gaat, maar er ook naast wordt gedumpt. Hoewel de container niet vol of defect is.



,,Dit kan ook komen omdat iemand zijn pas is vergeten of kwijt is, of omdat hij denkt dat de container vol is, zonder dat dit het geval is. Het plaatsen van je afval naast de container is niet toegestaan en daar staat ook een boete op'', vertelt gemeentewoordvoerder Matthijs Keuning.



Achterhalen

Waar mogelijk worden boetes achteraf uitgedeeld, tenminste als de dader op basis van het afval kan worden achterhaald. Vorig jaar is dat 298 keer gebeurd. Dit jaar staat de teller tot nu toe op 19.



Om de 'dader' op heterdaad te kunnen betrappen, wordt vanaf maandag twee keer per week in burger gecontroleerd op plaatsen waar vaak afval naast de ondergrondse container wordt geplaatst. Wanneer de observant in burger iemand afval naast de bak ziet plaatsen, geeft hij het door aan een team van handhaving. Keuning: ,,We doen dit uiteraard alleen bij containers die niet vol of defect zijn.''



Hoogbouw

Volgens de gemeente doen de problemen van bijplaatsingen zich met name voor in de wijken Noordwest, Overvecht, Kanaleneiland en dan vooral in buurten met veel hoogbouw. Containers die vol of defect blijken te zijn en die voor 12.00 uur worden gemeld, probeert de gemeente diezelfde dag nog te legen, aldus Keuning.



Vanaf maandag kunnen ook de kerstbomen, die nog niet opgehaald zijn, bij de ondergrondse restafvalcontainer worden gezet. De PvdA is hier niet blij mee. Raadslid Bülent Isik: ,,Hiermee lok je jongens uit om de bomen in de fik te steken.''