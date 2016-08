Dure grappen van Youp redden theater Austerlitz

,,Het is een kapitaalkrachtige regio'' merkte de cabaretier fijntjes op. ,,Er staan genoeg aardige villaatjes hier in de buurt.'' Beaufortdirecteur Lidwien Vork klopte een jaar geleden bij hem aan voor hulp. Vork; ,,Ze hadden het steeds maar over benefieten toen we op zoek waren naar een ton voor het dak. Maar in een grote zaal heb je niet de sfeer van hier. Maar hier is het zo klein dat je met de gewone kaartverkoop misschien drieduizend euro ophaalt. Dat is lang niet genoeg."



Van 't Hek kwam zelf met de oplossing. ,,Toen ze me vroegen heb ik ja gezegd, en gebluft dat ze dan duizend euro per kaartje moest vragen. Dat wilde ze wel.'' De toekomst van het kleine theater, ook wel 'Paradiso op de hei' genoemd, gaat hem aan het hart. ,,Ik heb er weleens gespeeld, en ik heb hier voor het eerst Wende Snijders gehoord. Dit soort plekken zijn bovendien de redding van de samenleving. In zulke kleine theaters staan mensen op de planken die zich op dat moment realiseren dat ze dat nóóit meer moeten doen. En de Carré's en de Luxors van deze wereld bestaan bij de gratie van dit soort zaaltjes. Hier kunnen de jonge mensen kilometers maken voordat ze bij de grote podia komen.''



Het podium in de zaal van het Beauforthuis, een oude kerk uit 1861, is maar een paar vierkante meter groot. ,,Nee geen decor hier. De vrachtwagen waar het in zit is groter dan de hele zaal. Maar het blijft een prachtige voorstelling'' aldus Van 't Hek. ,,Mijn soort cabaret kan in principe ook op het biljart. Als ik klaar ben met de try-outs, dat is in dit soort zaaltjes, dan koop ik een decor, omdat ik dat leuk vind. Maar het hoeft niet.''



Bosje bloemen

Van 't Hek heeft normaliter een uitgesproken mening over de samenstelling van het publiek in de zaal waar hij speelt. Geen abonnementhouders, geen bedrijfsuitjes. Zulke dure kaarten verkoopt hij niet vaak. ,,Nee, ik za er niet milder op worden, in tegendeel. Maar dit is een eenmalig ding. Ik hoef er niks voor. Een bosje bloemen.''



Het meeste publiek bestond overigens uit mensen die ook zonder Youp van 't Hek op de planken regelmatig naar het Beauforthuis gaan. ,,Sommige mensen hebben het gewoon liggen. Er waren er zelfs die een kaartje kochten maar het weer teruggaven, zodat we het nog een keer konden verkopen. En er zijn mensen die er echt wat voor opzij hebben gelegd. Die betalen in termijnen.''