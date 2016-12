Dwight van van de Vijver: 'hé daar heb je de dichter'

Wat was de mooiste gebeurtenis van het jaar?

,,Dat ik bij RTL Late Night in gesprek mocht bij Humberto Tan over etnisch profileren. Dat is dat agenten huidskleur en afkomst laten meewegen bij de keuze of ze iemand controleren of staande houden. Ik hoorde pas op de dag zelf dat het doorging en had meteen een raar gevoel in mijn maag. Het programma heeft een miljoen kijkers, dus ga niet in je neus zitten pulken, zeiden ze vooraf tegen me. Ik hoopte vooral dat ik goed over zou komen en geen black-out zou krijgen. Humberto gaf me vooraf een hand en begroette me met: 'hé, daar heb je de dichter'. Hij zei dat hij onder de indruk was van mijn 'spoken word'.

Quote Het blijft discriminatie. Maar er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Later is met die tekst de clip gemaakt, getiteld 'Samen tegen etnisch profileren'. Want ik ben tegen. Het blijft discriminatie. Maar er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Soms is er een goede reden om iemand te checken. En niet de crimineel is het slachtoffer, maar de mensen die netjes hun ding doen en toch gecontroleerd worden, zonder aanleiding. Dat is mijn mening en niet één op één ook die van de politie. De reacties na de uitzending? Vooral positief. Mensen die het shit vonden, hebben me niet gebeld.''

Wat was het dieptepunt?

,,De manier waarop bepaalde mensen reageren op vluchtelingen. Ze gaan veel verder dan hun angst uitspreken en zaaien ook haat. Gelukkig staan er dan altijd anderen op die juist willen helpen. In mijn wijk Kanaleneiland heeft 85 procent van de mensen een andere etnische achtergrond. De wijk heeft vijfhonderd vluchtelingen op een goede manier opgevangen. Daar krijg ik een heel warm gevoel van.''

Hoe is het met uw gezondheid?

,,Goed, maar met de komst van mijn kinderen Eden (2) en Ramses (1) is wel wat veranderd. Op de crèche pikken ze allerlei bacillen op. Als zij snotteren, snottert pa een paar dagen later ook. Verder heb ik het door de aandacht op tv nog drukker gekregen: van lezingen op hogescholen tot workshops voor collega's. Dan schiet sporten er vaker bij in en helaas ben ik aangekomen. Het liefst sta ik elke dag in de sportschool of op de atletiekbaan.''

Wat was het belangrijkste nieuws?

,,Dat we volgend jaar een derde kind krijgen. Nederlanders nemen een kind, in de Surinaamse cultuur komt ie gewoon, spontaan. We hebben de middelen, zijn gezond, dus waarom niet. Elk nieuw leven is een zegen.''

Was er een moment dat u hard heeft staan juichen?

,,Toen mijn collega's Rogier en Adriaan ook allebei werden bevorderd van brigadier tot inspecteur, net als ik. Dat was een verrassing. We hebben elkaar vastgepakt, omhelsd en we hebben gejubeld.

Was 2016 een goed jaar voor de liefde?

,,Ja. Twee kleine kinderen zetten best spanning op de relatie. Er is minder tijd voor romantiek en de stap van lovers naar papa & mama is flink. Mijn nuchtere partner Ann houdt me met beide benen op de grond en ik ben de romanticus die weekendjes Rome of Parijs regelt. Als de fundering van je relatie maar liefde is, dan komt het allemaal goed.''

Heeft dit jaar ook verdriet gebracht?

,,Een van de veiligheidsmanagers van de gemeente Utrecht, Henk Blankena, overleed in november aan kanker. Henk was mega betrokken bij Kanaleneiland, organiseerde van alles, fietste rond in de wijk en was er ook in zijn vrije tijd voor bewoners, politie en buurtvaders. Meestal is mijn relatie met de dood professioneel, maar dit raakte me persoonlijk. Henk wordt enorm gemist.''

Wat heeft u dit jaar boos gemaakt?

,,Die gozer die op Facebook onder mijn naam een pagina aanmaakte en deed alsof hij echt mij was. Hij ging zo zelfs gesprekken aan met mensen. 'Het is de tol van de roem', zei hij doodleuk. Ik word niet gauw boos, maar dit trok ik niet. Het is verdorie míjn leven. Ik heb toen maar een facebookpagina aangemaakt voor de echte Dwight.''

Waarin was u teleurgesteld?

,,In de Utrechtse hulporganisaties. We zochten een keer na zes uur 's avonds opvang voor twee meisjes van 18 en 19 jaar. Ze konden niet naar huis, liepen gevaar op seksuele uitbuiting. Nergens was plek. In wat voor land leven we? Maar collega Rogier en ik zijn doorgegaan tot ze veilig waren.''

Heeft u nog iets geleerd dit jaar?

,,Ik wil alles uit het leven halen, mijn talenten benutten, dromen najagen. Als je écht iets wilt, kun je dat ook realiseren. Ik schreef altijd al teksten, vooral gedichten. Meestal voor mezelf, soms voor meisjes waarop ik verliefd was. Of ik verkocht ze aan andere verliefde jongens om ze te helpen met de romantiek. Nu is het me gelukt om een stap verder te komen. Ik ben op tv geweest en artiesten willen met me werken. Er is iets op z'n plek gevallen.''

Gaat u volgend jaar iets totaal anders doen?

,,Voor kennissen zal dit minder als een verrassing komen: ik ga me komend jaar focussen op mijn artistieke kant en er meer mee naar buiten treden. Of dat kan naast politiewerk en gezin? Tuurlijk. Rusten doe ik wel als ik dood ben.''

Samenvattend: wat was het voor een jaar?

,,Supertof. Een creatief jaar, samen met de mensen van Cultuurhuis Kanaleneiland. En: ik ben inspecteur, kan al hele gesprekken voeren met mijn bijdehante dochter en zie ik ook positieve bewegingen in onze gepolariseerde samenleving. Dat alles maakt me gelukkig.''