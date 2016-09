Edwin (52) beklom de Dom in 2,28 minuten, wie verbreekt dit record?

Rekenkamer kritisch over uren hulp van gemeente Utrecht

9:01 De rekenkamer is uiterst kritisch over de manier waarop de gemeente Utrecht de indicaties voor hulp in de huishouding heeft aangepast. Er is meer bezuinigd dan nodig is, er is minder hulp geleverd dan binnen het budget mogelijk was en er is onvoldoende maatwerk toegepast, zo staat in het rapport dat de Utrechtse rekenkamer zojuist presenteerde.