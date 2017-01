Eefje de Visser maakt Utrechtse Song van 2016

Ruim 800 mensen hebben hun stem uitgebracht. Zij mochten een top 5 doorgeven met de beste popnummers uit de provincie Utrecht van het afgelopen jaar. Op de tweede plaats in de verkiezing eindigde Kensington, de winnaar van 2015, met het nummer Do I Ever. The Grand East staat op de derde plaats met Kiss The Devil. De complete lijst is hier te zien.