Een 0.0-biertje vanuit een stokoud Volkswagenbusje

Ik stond op het punt Lot van Hooijdonk op een verontwaardigd telefoontje te trakteren, toen ik aan het kenmerkende, hese motorgeluid hoorde dat het busje met een benzinemotor was uitgerust. En dan mag het.



Voor ons fietste een beschaafd ogende jonge vrouw in een lange, wollen mantel. Juist toen zij het busje aan de rechterkant passeerde, schoot er een hand door het openstaande raam van het bijrijdersportier, met daarin een blikje. Er klonk een meisjesstem uit het busje. Wat ze zei kon ik niet verstaan. Maar ze had de flemende toon van werkstudenten die betaald worden om iets aan de man te brengen. Ik vermoedde dat zulks in dat blikje zat. De vrouw op de fiets moest er alleen niets van hebben. Gedecideerd schudde ze haar hoofd en fietste verder.