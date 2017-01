Een buitengewoon piepklein politiek relletje

Een buitengewoon piepklein relletje derhalve. Men nemen het Instagrammende GroenLinks raadslid Tara Scally, een werkbezoek aan Guatemala en een versleten Volkswagenbusje. Gooi deze ingrediënten in een cocktailshaker en het blijkt een pittig drankje op te leveren.



Genoemde Scally zond via Instagram een aardige foto de wereld in waarbij ze, artistiek bevallig leunend tegen genoemde oude VW-bus, schreef dat ze klaar was om te gaan surfen. Mooie palmbomen op de achtergrond deden tropische temperaturen vermoeden.



Toen ik de foto zag kon ik het ook niet laten een plaagstoot uit te delen. Zeker nu ik mijn overleden Volvo 850 GLT toch liet opvolgen door een nog grotere Volvo V70 in plaats van een elektrisch autootje van het We Drive Solar-project uit Lombok. Ik schreef: ,,Ik zie dat ik mij niet hoef te schamen voor mijn auto qua uitstoot", gevolgd door een lachebekje en een dikke boks.



Fietsen

VVD-raadslid André van Schie vroeg zich in een reactie af hoever dat nou fietsen was, helemaal naar Guatemala. Had hij het daar nou bij gelaten. Maar nee, in onze Amsterdamse collega-krant ging hij helemaal los. Ik ga het artikel hier niet overschrijven, maar u kunt het zo invullen. Van Schie, voorstander van de A27-verbreding bij Amelisweerd, pakte ook een ander raadslid van GroenLinks aan die het nodig vond te gaan skiën tijdens het reces. ,,Want voor skipistes gaan heel wat meer bomen om dan voor de A27.''



Nou hoef ik GroenLinks niet te verdedigen, maar Tara Scally is ongeveer de meest geëngageerde persoon op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de globale textiel-industrie. En dan reis je vaak naar derde wereldlanden. En dat weet Van Schie ook. Dus mijn tip voor dit verse jaar: laat de politieke scoringsdrift eens achterwege. Soms is een grappige reactie op Instagram ruim voldoende.