Een dagje 'lekker bootjes kijken' in Vianen

Vanmorgen zijn de sleepbootdagen in Vianen van start gegaan. Het evenement duurt drie dagen.

Niet déze, trouwens. Want ze willen geen tweetaktmotor, hoe prettig die ook in de oren klinkt. En je moet ook wat ruimer aan dek kunnen zitten dan deze het mogelijk maakt. Zeker op een zonovergoten dag als vandaag.

De ogen van het paar uit Papendrecht draaien alweer naar het volgende scheepje dat komt binnenvaren; een stuk of tweehonderd worden het er in totaal. Wie weet, zit daar nog wat van hun gading tussen. Hier staan turen, zegt Maria, is waar het in wezen allemaal om draait tijdens de tweejaarlijkse Nationale Sleepbootdagen in Vianen: ,,Lekker bootjes kijken.’’

Lekker bootjes kijken; dat is waar het om draait tijdens de sleepbootdagen in Vianen.

Drie dagen duurt het evenement. Voor de elfde keer in Vianen. Twee jaar geleden goed voor een kleine 100.000 bezoekers. Met dat schitterende weer op Hemelvaartsdag en twee zo mogelijk nóg meer zonovergoten sleepbootdagen in het verschiet, hoopt de organisatie op een nog grotere aanloop.

Jongensdroom

Sluiseiland is een waar walhalla voor sleepbootjesgekken. Geen sleper of opduwer is hetzelfde, en elke eigenaar heeft ook zijn eigen verhaal. Neem Kees van Wijngaarden, voorheen supermarkteigenaar. Toen hij de zaak vaarwel zei, bouwde hij eigenhandig zijn bootje en doopte het de ‘Rosa Bella’. Er ging daarmee een jongensdroom in vervulling, die nu voor de deur van zijn woonhuis in De Meern ligt. Als het even kan, varen hij en zijn vrouw Joke ermee uit.

Waarom het per se een sleepboot moest zijn? Kees: ,,Ik loop graag op klompen, in een spijkerbroek met bretels, en ik vind een beetje smerig worden niet erg. Dan ben je gewoon het sleepboottype.’’

Scheepshoorn

Donderdagochtend varen opduwers en sleepboten uit het hele land Vianen binnen. Klokslag één uur laten ze allemaal de scheepshoorn toeteren. Synchroon met het Viaanse klokkenluidersgilde, dat de klokken van de Grote Kerk over het vrijstadje laat galmen. De officiële opening is daarmee een feit.

De bezoekers wandelen dan al uren in steeds dichter wordende drommen langs de boten. Sluiseiland biedt de aanblik van een nautische braderie. Compleet met kraampjes, muziek, hapjes en drankjes, en een tent voor een feestelijke afsluiting in de avonduren.

Het is vandaag, morgen en zaterdag 'open huis' aan boord van ongeveer 200 sleepboten en opduwers in Vianen.

,,Een sfeertje waar ik elk jaar weer graag van kom genieten,’’ zegt Jan van Angelen. ,,Je moet wel, als het in je bloed zit.’’ Hij werd in Vreeswijk geboren als schipperskind. Hij voer met zijn ouders en later ook met zijn broer. En nu hij niet meer vaart, heeft hij alle binnenvaartboten die hem dierbaar zijn geweest, op schaal nagebouwd en radiografisch bestuurbaar gemaakt. Een kleine armada heeft hij geschapen; in feite komt zijn leven op schaal erin voorbij gevaren. Van Angelen: ,,We staan hier drie dagen met de caravan op Sluiseiland. Drie Sleepbootdagen lang. Heerlijk.’’

Zoals een trotse pauw zijn veren laat zien, zo laten de sleepboten ook Vianen van zijn mooiste kant zien. Vrijdag tonen de boten vervolgens, wat ze kúnnen. Op het programma staan dan behendigheidswedstrijden. Er worden ook sleepboot-trekwedstrijden gehouden. Een soort trekker-trek, zeg maar, maar dan in het water.