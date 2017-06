‘Een eend platrijden met je scooter, wat een hufter ben je dan’

Het gebeurde volgens haar vandaag rond het middaguur, aan het einde van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, al bijna in Maarssenbroek. ,,Een meisje dat in de bus zat op weg naar school, zag het gebeuren. Hoe een vent op een scooter de eend plat reed. Het dier heeft nog even gesparteld, toen was het afgelopen.’’

Dierenambulance

Vanuit de bus heeft het meisje het huisdierenmeldpunt gebeld. Tien minuten later was de dierenambulance ter plaatse. ,,Maar dan is het natuurlijk al te laat, en ligt de dader inmiddels hoog en breed op het kerkhof.’’

Bea Keizer krijgt veel telefoontjes die te maken hebben met dieren en de hitte. Ze vermoedt ook, dat de eend hier zo stil bleef zitten vanwege de warmte. ,,Niet alleen de mensen hebben er last van, dat hebben de dieren evengoed.’’

Vogels vliegen ook zo min mogelijk rond tijdens de hitte. Ze zoeken een plekje op in de schaduw, onder een struik bijvoorbeeld. Keizer: ,,Niet iedereen snapt dat. Er zijn genoeg mensen die denken dat het diertje dan ziek is. Die bellen ons op. Ik zeg dan: waarvoor zouden we dat beestje moeten ophalen? Waar we het vervolgens ook heen brengen, het is overál warm.’’

Schoteltje water

Beter is, een schoteltje water buiten te zetten. Maar in elk geval de beestjes met rust te laten. ,,Wat je ook nog wel eens ziet, het is niet te geloven, dat zijn mensen die zelf fietsen en de hond ernaast laten lopen. Als je zelf al beroerd wordt van de hitte, dacht je dat een hond daar dan géén last van heeft?’’