Een einde aan het eindeloze geouwehoer

Van uitgezakt naar doorgezakt. Goed beschouwd lijkt het verschil zo groot. Toch leeft de Breedstraatbuurt op na het gedwongen vertrek van de voornamelijk Zuid-Amerikaanse dames. En eerlijk is eerlijk: die hadden hun beste tijd daar ook gehad. Vroegâh, toen de Voorstraat nog een sleets afvoerkanaal van het centrum was, vielen die rosse vleesvitrines nauwelijks uit de toon. Nu de binnenstad al halverwege de Bilstraat begint, is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Dat de peeskamertjes met gemeenschapsgeld moesten worden opgekocht, moeten we voor lief nemen, evenals het zogenaamd 'maatschappelijk verantwoorde' karakter van die hipsterwinkeltjes die ervoor in de plaats kwamen. Maar het is in ieder geval iets. Wat je van het Zandpad niet kan beweren.

Het is inmiddels drie jaar sinds het laatste raam er werd dichtgetimmerd. De erfenis van Aleid Wolfsen. Die had de beste bedoelingen. Maar of de stad gezuiverd is van gedwongen (minderjarige) prostitutie is hoogst twijfelachtig. Je moet er vanuit gaan dat het nog altijd gebeurt, zij het uit het zicht. Net als de vreselijke mishandelingen waaraan de vrouwen ten prooi vallen. Schone prostitutie is een illusie, moet je aannemen. Of het nu in gammele bootjes plaatsheeft, of in een anti-sceptische seksboulevard pal naast het oude Zandpad.