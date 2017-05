Een fietsenwinkel met een minibieb vol boeken over fietsen

Een ‘minibieb’ in een fietsenwinkel. Die bijzondere combinatie is te vinden in de Nieuwegeinse zaak van Arie Liefhebber. Niet alleen zijn eigen merk fietsen, maar ook zijn boeken onder de nieuwe koffietafel vinden gretig aftrek.

,,De koffiehoek is er om een rustmoment te creëren”, legt Liefhebber uit. ,,Voor klanten dan. Wij werken gewoon door en drinken staand, haha.”

Direct na de recente verbouwing van zijn zaak aan de Waardijnburg werd de koffiehoek met boeken geopend. ,,De tweede verdieping, de bibliotheek van Nieuwegein, reageerde als een van de eersten. ‘Wat een leuk initiatief’, stuurden ze me. Mooi toch?”

Zo’n 30 boeken liggen er, na een paar weken. Allemaal gaan ze over fietsen. ,,Mensen mogen een boek meenemen om te lenen of mogen een boek dat ze mooi vinden houden. Maar dan moeten ze er wel een ander voor in de plaats neerleggen.” De boeken liggen onder een houten tafeltje. Daar omheen zijn verschillende zitmogelijkheden gecreëerd. ,,Dat tafeltje had ik al een jaar op zolder staan. Mijn dochter heeft de krukken in fietsstijl geschilderd.”

Spontaan

Mensen reageren spontaan op Liefhebbers hoekje. En nemen graag een boek mee. Zelf leest hij vooral in vakanties. ,,En dan bijna altijd boeken over wielrennen en fietsen.” Het boek De nieuwe fiets van Dirk Jan Roeleven is een van de favorieten van Liefhebber. ,,Dirk Jan liet een fiets in Italië maken, reed er op terug naar Nederland en schreef er een boek over.”

Ook over het boek met als titel 37 nietjes is Liefhebber lyrisch. ,,Dat is geschreven door Thomas Zijlma. Die lag op zeventienjarige leeftijd ineens met uitgezaaide kanker en weinig kans op overleven in het ziekenhuis, las het boek van Lance Armstrong, besloot te gaan fietsen en heeft inmiddels aan de Alp d’HuZes meegedaan.”

Ventoux

Liefhebber herkent zich in Frank van Rijn. Van Rijn heeft fietsend de hele wereld gezien. En schrijft over iedere reis een boek. De opbrengst is voor een volgende reis. ,,Frank heeft haast niets nodig om gelukkig te zijn, hij is een avonturier naar mijn hart.” Maar vooral Ventoux van Bert Wagendorp spreekt hem aan. Vooral omdat Liefhebber, die zelf nationale subtop was, de berg waar het boek naar vernoemd is zelf heeft beklommen.

Quote Ik straal graag uit dat wij meer zijn dan fietsenmaker en -verkoper Arie Liefhebber De boekenhoek is Liefhebbers ‘persoonlijke handtekening’. Aan de muur hangen tientallen krantenartikelen. Zijn vrouw hoopte dat die deels vergeelde stukken papier na de verbouwing zouden verdwijnen. ,,Maar je ziet op foto’s uit 1999 kerels die hier nu nog werken. Die vaste waarden zijn belangrijk.”