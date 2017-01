Een kijkje in het Rietveld Schröderhuis

Afgelopen woensdag bezocht ik het Rietveld Schröderhuis. Het jaar van De Stijl bleek het benodigde zetje om dit bijzondere familiehuis eindelijk eens te bezoeken. Om in de stemming te komen, fietste ik met een Gerrit Rietveldbril op van west naar oost. De eerste primaire kleuren die ik onderweg tegenkwam, waren het rood en blauw van de hijskranen in Leidsche Rijn Centrum. Mwoah. Daarna: een rode vierkante bioscoop. Check. Een rood geluidsscherm. Vink. Een gele brug over een kaarsrecht blauw kanaal. Bonuspunten op de schaal van Gerrit!

Tja, 100 jaar De Stijl; daar moet je als Utrechter zelf ook wat van maken. Want op een informatieve raamsticker op de verlaten V&D in Hoog Catharijne en wat Rietveld probeerstoelen in het Centraal Museum na, is er weinig te merken van het eeuwfeest van De Stijl.

Vrienden

Hoeveel Stijl heeft Utrecht anno 2017 eigenlijk? Qua vormen begon mijn fietstocht lekker in het rechte en hoekige Terwijde. 'Licht, lucht en ruimte', was Rietvelds adagium. Het is er in overvloed in deze wijk en in onze betonnen blokkendoos met kamerhoge ramen.

Vooral mijn hoog opgeleide vrienden en kennissen lijden aan een enorme en onverklaarbare angst voor deze manier van wonen. Ze vinden mijn huis‚'best leuk', direct gevolgd door een, 'maar in deze buurt zou ik niet dood gevonden willen worden'. Liever wonen ze in het centrum of aan de oostkant van de stad in peperdure huizen uit 1922 met gipsen engeltjes op het plafond en ontkennen elke verdere uitbreiding van de stad na de jaren 30, zoals Trump de klimaatcrisis ontkent.

Toen ik eindelijk aan het einde van de Prins Hendriklaan het Rietveld Schröderhuis zag staan, was mijn eerste gedachte. Wat een bescheiden huis. En: wow wat een architectonische molotovcocktail aan het eind van zo'n rij jarentutwoningen. Gaaf! Wat moet Truus Schröder als alleenstaande vrouw in die tijd dapper zijn geweest om zo'n huis te laten bouwen. Ik werd ter plekke fan van haar.

Voyeur

Het bezoek aan het huis zelf draaide uit op een onverwachts voyeuristische ervaring. Want behalve een icoon van de moderne architectuur vond ik het vooral één grote intieme zone van twee geliefden, die samen, op het neurotische af, hun droomhuis hebben ontworpen.

Interessant hoor die primaire kleuren en die rechte lijnen. Maar echt. Truus Schröder had gewoon een geliefde, die zwarte rechthoekige zwarte vlakken op de witte deuren, zo bij de deurklink positioneerde, dat ze nooit de vieze Nutellahanden van haar kinderen op de deur hoefde te zien. Hoe romantisch is dat? Onbegrijpelijk overigens, dat dit nooit als meerwerkoptie op onze bordkartonnen deuren heeft gezeten.

Kastje

Gerrit Rietveld en Truus Schröder bedachten voor elke mogelijke ergernis in huis, een vernuftige oplossing, een kastje of een vakje. 'Truus, liefje, heb je geen zin in gordijnen die je moet wassen? Dan maak ik toch afneembare panelen van hout voor je?' Maar wat me het allermeest raakte aan het huis... Rietveld maakte voor Truus een huis waarin ze altijd verbinding met de stroom van het leven kon maken.