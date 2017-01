Nou is normaal doen een begrip dat niet voor interpunctie maar wel voor interpretatie vatbaar is. Zo vind ik het niet normaal dat een premier zich Mark laat noemen. Ik heb tenslotte niet met hem geknikkerd. Een liberaal zou zijn vingers niet moeten branden aan normaal. Toch schrijft Mark dat het normaal is dat we elkaar een hand geven. Dat vind ik toevallig eveneens normaal. Maar er zijn er ook die daar anders over denken. Zoals de man die solliciteerde bij vervoersbedrijf Qbuzz, en op grond daarvan werd afgewezen. Het in Utrecht gevestigde College voor de Rechten van de Mens vond het niet normaal, die beslissing. Of eigenlijk: discriminatie.