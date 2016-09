Een luisterend oor

Het grote voordeel van bellen?

,,Het is veilig en anoniem. Overigens kan er ook een aantal uren per dag met ons gechat worden. We hechten zeer aan anonimiteit. Als een vrijwilliger dat schendt, is het einde oefening voor hem.''



Waarom zo streng?

,,Sommige bellers kunnen de gevolgen van hun handelen niet overzien. Ze hebben er recht op hun verhaal te kunnen doen zonder kans die veilige anonimiteit kwijt te raken. Wij zien hun nummer niet, willen hun naam niet weten, luisteren alleen en komen niet in actie. Zelfs niet als een oud dametje belt wier lamp stuk is en die bang is in het donker. De anonimiteit moet gegarandeerd zijn.''



Kan zo'n gesprek uren duren?

,,Vaak duurt een telefoontje ongeveer twintig minuten, daarna gaat de beller zich herhalen. Tuurlijk zijn er uitzonderingen. Als er sprake is van een crisis, duurt het langer. Sommige mensen bellen ons regelmatig. Dan is vijf minuutjes praten ook genoeg. En verder zijn er veel silent calls. Je neemt op en hoort dat snel wordt neergelegd. Ik sprak eens een vrouw die dat vaker deed. Ze zei: 'Dan bel ik even om te horen of jullie er nog zijn. Als ik een stem hoor, ben ik gerustgesteld.' Mensen weten dan dat ze er niet alleen voor staan.''



Een vrijwilliger kan bij jullie niet de volgende dag beginnen?

,,Nee. Het begint met een basistraining van drie maanden en hij gaat langzaam meedraaien. Je moet leren afstand te houden, maar niet afstandelijk te zijn. Je moet je zwakke plekken kennen en eigen vooroordelen doorgronden. Abortus, homoseksualiteit, racisme; je kunt voor of tegen zijn, maar je moet er sowieso open over kunnen praten. Ja, het is hier geen zijige brei, integendeel. Het is veel empathie en je kop erbij houden.''