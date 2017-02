'Een mens wordt niet 115, een vereniging gelukkig wel'

Het is een drukte van jewelste in de kleine kantine van worstelvereniging Olympia aan de Willem Arntszkade. Jeugdige worstelaartjes stuiteren door de ruimte terwijl ouders gezellig bijkletsen onder het genot van een bakje koffie of thee.



Eregast is burgemeester Jan van Zanen. ,,Een mens wordt niet 115 jaar, maar een vereniging gelukkig wel”, speecht hij. De burgervader is zichtbaar onder de indruk van de vereniging en haar leden. Een hechte vereniging, dat is duidelijk. Patricia Smit, ouder: ,,Ik kwam binnen en dacht: het lijkt wel familie hier!” Vader en zoon Ab (76) en Fred Rosbag (51) beamen dat. In 1960 stond Ab op de Olympische Spelen en inmiddels is hij erelid. Ab: ,,Via Olympia zijn we met elkaar verbonden.” Fred: ,,Het is leuk om hier te zijn en oud-leden weer eens te spreken.”



Toch heeft iedereen ook een dubbel gevoel. Sjaak Kastelein, oud-voorzitter van de club, is anderhalf jaar geleden plotseling overleden en dat heeft een groot gat geslagen. Bianca Straub, die deze dag heeft georganiseerd, vindt het best lastig. ,,Zijn hart lag hier. Het is heel erg jammer dat hij dit niet meer meemaakt.”