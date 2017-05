Een nieuw leven in Culemborg voor gevluchte Syrische familie Karaki

Eindelijk is het nieuwe leven van de gevluchte Syrische familie Karaki in Culemborg begonnen. Deze week is Arfan Karaki, die twee jaar geleden met de grote stroom vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht werd ondergebracht en sindsdien door het AD is gevolgd, met vrouw en zoon in zijn nieuwe woning getrokken.

De familie Karaki woont in een appartement aan de Korte Meent, in het centrum van Culemborg op loopafstand van De Markt en de Lek. De nieuwe woning die het gezin toegewezen heeft gekregen, is klein. Kleiner ook dan de woning die de Karaki's in Damascus achterlieten op de vlucht voor een leven zonder oorlog. ,,Maar we zijn blij en dankbaar met deze woning en de kans die we krijgen om een nieuw leven op te bouwen’’, zegt Arfan Karaki.

De woning in Culemborg is behoorlijk leeg. Met een klein budget heeft Karaki een bankstel bij de Kringloop gekocht en wat kasten en bedden. De enige nieuwe huisraad die eruit springt, zijn de koel-vriescombinatie, de nieuwe televisie en een elektrische speelgoed-Mercedes voor zoon Laith. Een vaas voor de meegebrachte bloemen is er niet.

Griekenland

Karaki kwam twee jaar geleden zonder gezin naar Nederland. Hij maakte de tocht met een bootje van Turkije naar Griekenland en nam vervolgens met duizenden landgenoten de route via de Balkan en Duitsland naar ons land. Drie maanden geleden werd hij herenigd met zijn vrouw en kind. Omdat de woning in Culemborg nog niet beschikbaar was, verbleven ze tijdelijk bij andere Syrische vluchtelingen in huis.

De natuurkundeleraar spreekt nog nauwelijks Nederlands in tegenstelling tot zijn 5-jarige zoon Laith, die op de Dalton School zit en iedere dag zijn woordenschat uitbreidt. Karaki verontschuldigt zich bijna voor zijn gebrekkige Nederlands. Hij heeft anderhalf jaar van het ene naar het andere asielzoekerscentrum gereisd. ,,Ik kon me nergens echt settelen en ben daardoor niet aan de studie Nederlands toegekomen. Maar volgende week gaan mijn vrouw en ik ons inschrijven voor talenonderwijs in Utrecht. We willen dan zo snel mogelijk de taal spreken en werk zoeken.’’

Wennen

Arfan en zijn echtgenote Zeinab zaten voor hun komst in het onderwijs. Arfan gaf natuurkunde en Zeinab was docent Arabisch. Ze hopen beiden in het onderwijs aan de slag te kunnen in ons land.