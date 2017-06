Een nieuwe plek voor Jan op het Domplein

Jan lustte inmiddels ook wel een biertje. Hij stond hier tenslotte al een poosje. 134 jaar, om exact te zijn. In weer en wind. Bij regen en in zonneschijn, zoals vandaag. Plichtsgetrouw. Nimmer versagend. Want zo was Jan. Hoog geboren, uittorende boven het grauw, desniettegenstaande dienaar van het volk. Net als Wim, zijn broer.



Die zat er in de residentie heel wat krachtdadiger bij. Soeverein op zijn ros, de laarzen gespoord, een sjerp over de wapenrusting, een baton losjes rustend op het bovenbeen. Even verderop stond Wim nog een keer. Zonder paard, ditmaal, maar rechtopstaand in een lange mantel.