VideoSinds september wordt gewerkt aan de uitbreiding van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. De puzzelstukjes van het miljoenenproject vallen nu op hun plek, zo is morgen te zien tijdens de Dag van de Bouw.

Volledig scherm Jacqueline te Lindert en Jacco Kwakman bij de uitbreiding van de Prinses Beatrixsluis. ,,Het is machtig interessant.'' © Marnix Schmidt

Ton Ikink staat vanaf de tijdelijke fietsbrug over de bouwplaats te kijken naar het gekrioel van tientallen mensen en machines onder hem. ,,Af en toe denk ik: nou snap ik het. En dan doen ze weer iets heftigs en dan denk ik: nou snap ik het dus weer niet.’’

De 61-jarige Vreeswijker is niet de enige die in de afgelopen maanden structuur probeerde te ontdekken in het op megaschaal rondsjouwen van zand, beton, damwanden en andere bouwmaterialen op de plek waar, naast de bestaande Prinses Beatrixsluis, een compleet nieuwe sluiskolk aangelegd wordt.

Volledig scherm Impressie van de uitgebreide Prinses Beatrixsluis, met derde sluiskolk en verbreed Lekkanaal. © Illustratie van Sas van Vreeswijk

Maar de aandachtige kijker wordt beloond. De twee sluishoofden, die het begin en einde van de 270 meter lange sluiskolk vormen, zijn nu duidelijk te zien. En ook is begonnen met de bouw van de kolkwanden van de sluis: in diepe geulen wordt beton aangebracht. De contouren van wat komen gaat tekenen zich af.

Van de enorme hoeveelheden staal die als damwanden in de diepe ondergrond zijn getrild zijn alleen nog de bovenste stukjes te zien. De Vreeswijkse bodem werkte niet altijd even goed mee: de damwanden zakten soms minder snel dan gewenst. Grote plakken zand in de veenbodem waren de boosdoener.

Grilligheid

Quote Ondertussen worden écht een heel stuk verderop, namelijk in China, de vier nieuwe sluisdeuren gemaakt Jacco Kwakman (Sas van Vreeswijk) Dit onderdeel van het werk is nu voor het grootste deel klaar. Dat zorgt voor een zekere opluchting bij Jacqueline te Lindert (45) en Jacco Kwakman (31), omgevingsmanagers bij respectievelijk Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie Sas van Vreeswijk: ,,De ondergrond is altijd een grote onzekerheid’’, zegt Kwakman. Uiteraard worden metingen gedaan, maar het is grilligheid troef daar beneden. ,,Een metertje meer naar links of rechts kan veel verschil maken’’, zegt Te Lindert. Maar tegenslag is ingecalculeerd bij dit soort grote projecten. ,,Het gaat goed’’, constateert Kwakman dan ook. ,,We lopen op planning.’’

Niet alleen de sluis wordt uitgebreid, ook het Lekkanaal wordt verbreed. Dat maakt het gebied waar gewerkt wordt enorm: zo’n 2,5 kilometer lang. En overal is activiteit. Aan de zuidkant bij de Lek ligt inmiddels een gloednieuwe dijk van (na het inklinken) acht meter hoog. Ten noorden van de nieuwe sluiskolk staan al de pilaren voor een nieuwe brug voor fietsers, voetgangers en lokaal verkeer. Weer een stukje verderop staat een enorme stellage waarmee opnieuw een oude bunker wordt verplaatst. De kazemat Schalkwijkse Wetering is nu aan de beurt, 1,6 miljoen kilo beton die dinsdag een nieuw plekje krijgt.

Ondertussen worden écht een heel stuk verderop, namelijk in China, de vier nieuwe sluisdeuren gemaakt. 400.000 kilo per stuk wegen de 26 meter brede gevaartes. In de loop van volgend jaar worden ze in Rotterdam afgebouwd en dan naar Vreeswijk gevaren. ,,Dat wordt een spectaculaire happening’’, verwacht Kwakman.

Quote Het zou heel mooi zijn als prinses Beatrix wil komen. Dat gaan we echt proberen Jacqueline te Lindert (Rijkswaterstaat)