Een pilsje bij de demonstratie

Mijn leedvermaak over het handjevol demonstranten dat zich had verzameld onder het banier met de opdruk 'Refugees are welcome' moet zichtbaar zijn geweest. Want Dibi vroeg op licht beschuldigende toon of wij dan vonden dat het goed ging in de wereld. Daarop konden we geen van drieën bevestigend antwoorden. Het zijn onzekere tijden, tenslotte. Dibi bleek 'n theorie te hebben over 'schreeuwers', waarmee ze politici als Trump en Wilders bedoelde. ,,Met geschreeuw bereik je nooit wat", zei ze ernstig. Ik wierp tegen dat er in de jaren 30 van de vorige eeuw een schreeuwer in Duitsland was die toch best het een en ander 'had bereikt'. Een antwoord dat Dibi deed fronsen: ik was toch niet van Pegida?



Kort daarop voegde het raadslid zich bij de demonstranten. Van een afstandje zag het er sneu uit. In vergelijking met de zestien varkensmutsen in het Moreelsepark waren de tegendemonstanten met een man of 50 veruit in de meerderheid. Toch oogde het niet als een ferm gebalde linkse vuist. Een akela hief vanaf het podium het strijdlied 'muslims rights are human rights' aan, maar kreeg het publiek niet mee. Een grijze mevrouw hield een warrige toespraak. En Dibi's verbindende speech werd voortdurend overschreeuwd door het Anarchistisch Kollektief Utrecht. Militant ogende jongens en meisjes, een enkeling zelfs gemaskerd, die 'sloop fort Europa' scandeerden.