Een prutzomer? 'Dit weer is helemaal perfect!'

De plassen liggen er ook vandaag ietwat verlaten bij. De klimtoestellen zijn leeg en van de glijbanen kunnen de gillende kinderen zo vaak als ze willen; een rij is er niet. Op het grasveld en zandstrand liggen hoogstens twintig man, maar dat vinden de bezoekers zelf eigenlijk helemaal niet erg. ,,Wij dachten: dit is het laatste dagje zon, dus laten we nog even genieten op het strand. Heerlijk, want er is bijna niemand. Zeker voor de kinderen, want die hebben nu alle ruimte en kunnen doen en laten wat ze willen. Als dit zo blijft, is het wat mij betreft helemaal perfect”, zegt Noermi Franken, die samen haar vriend en kinderen op het strand ligt.

Volledig scherm Noermi Franken en haar vriend Mark Westerveld doen zwembandjes om bij Abel en Jens. © Koen Laureij

Extra blij

Volledig scherm Sheila Peek leest lekker een boekje in het gras, terwijl Milan en Jesse bij het water ravotten. © Koen Laureij Over het weer klagen is volgens Noermi ook helemaal niet nodig. ,,Er was inderdaad veel regen en wind, maar daarom zijn we vandaag extra blij met dit weer. Het hoeft echt niet superstralend te zijn, maar wel een beetje warm. Vanaf een graad of twintig kan het wel. De kinderen zijn toch heel actief. Zolang ze maar niet rillend het water uitkomen, is het wat mij betreft prima. Ook al zijn er, zoals vandaag, veel wolken.”



Bij het pierenbadje staan Jos en Jan Cirkel. Samen met hun kleinkinderen genieten ze van de rust bij de Maarsseveense plassen. ,,Wij willen helemaal geen massa en hele warme stranddagen hoeven van ons ook niet zo nodig”, vertelt Jan. ,,Ik vind het een prima zomer. Het is niet te warm en we hebben zowel de zon als de regen op z’n tijd. Ik heb nogal wat tuin, dus nu hoef ik in ieder geval niet te sproeien.”

Op temperatuur

Het stel heeft de afgelopen weken dan ook geregeld in het water gelegen om van het weer te genieten. ,,De plassen zijn nu goed op temperatuur. Wij hebben hier een huisje in de buurt en trekken iedere ochtend een paar baantjes in De Strook, daar is het rond een uur of tien nog lekker rustig. Zolang er niet teveel wind staat, is er geen probleem. In De Strook wil je namelijk niet teveel golfslag hebben.”



Sheila en haar zoons Milan en Jesse Peek liggen ondanks de bewolking ook gewoon op het strand. ,,Het is maar net waar je je op instelt; ik knap niet af op een wolkje bij het weerbericht. Ik vind de zomer wel prima. Het weer is af en toe wat wisselvallig, maar over het algemeen is het een goede temperatuur om dingen te ondernemen.”

Volledig scherm Marije Reniers duwt haar tweeling en nichtje in het vogelnest. © Koen Laureij

Verbazingwekkend rustig

Marije Reniers was vanochtend de eerste bij de plas. Terwijl ze haar tweeling en nichtje in het vogelnest schommelt – ,,Het is toch een kwestie van vermaken, hè?’’ – zegt ze: ,,Ik dacht: wat is er aan de hand? Eerst maar even koffie drinken dan! Wij waren hier om half elf en er was nog helemaal niemand! Het is verbazingwekkend dat het in een vakantieweek zo rustig is.”



Quote Dit is toch prima weer? Als het veel warmer wordt, zweet je je kapot Marije Reniers ,,Dit is toch prima weer? Als het veel warmer wordt, zweet je je kapot. De zomer was wel matig; je kijkt op weersites, ziet dat er regen wordt voorspeld en past je planning aan. Terwijl het in de praktijk best meevalt, want het is zomer en dus regelmatig lekker weer. Maar je ziet dit wel vaker. Drie jaar geleden verhuisden wij in de maand augustus naar ons huis in Vleuten en toen was het ook de hele maand slecht weer, terwijl het in het voorjaar prachtig was. Je relativeert het maar, hè? Je moet er wat van maken in het leven en je kunt daarin niet afhankelijk zijn van het weer.”

Op één hand te tellen

Volgens terreinbeheerder Trude Leeuwis is de teleurstellende zomer ook terug te zien in de cijfers. Toch komt het haast nooit voor dat het hele terrein leeg blijft. ,,We hebben altijd wel een paar vaste zwemmers, ook al is het de hele dag bewolkt of regent het. Maar die zijn wel op één hand te tellen, hoor. Voor de watertemperatuur hoeven ze het niet te laten; die is 21 graden. Mensen kijken ook vaak naar de wind. Dan zeggen ze: ‘Nou, vandaag moeten we aan de kant van de hoofdingang liggen.’”