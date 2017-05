Een thee latte met een Earl Grey kaasstengel, het kan bij Chantal uit Zeist

Zin om een keer een ‘thee latte’ met opgeschuimde melk, een thee-smoothie of een thee-cocktail te proberen, misschien wel samen met een kaasstengel van Earl Grey thee, een groenetheekoekje, rooibosbrownie of stukje kruidentheebrood? Het kan bij de mobiele tea lounge van Chantal Greeven uit Zeist.

Dit weekend staat ze bij boomgaard Buitengoed in Bunnik, maar daar staat ze niet altijd. Ze verplaatst zich zodat ze op verschillende plekken mensen kan inspireren. ,,We willen mensen meer bewust maken van thee en een gezondere levensstijl. We willen vernieuwing en innovatie brengen.”

Thee moet voor die vernieuwing zorgen. ,,We willen mensen zich laten verdiepen in thee. We bakken en koken met thee, maken onze eigen ice tea’s, thee-smoothies en thee-cocktails. Ook geven we creatieve workshops of massages in de tea lounge. Het is echt een beleving. Een theebeleving. We vertellen ook over de thee. Elk theetje heeft een verhaal. Elke thee komt namelijk van een ander gebied en is geplukt op een andere hoogte. Ze hebben allemaal andere eigenschappen.”

Theebar

Ze vertelt dat er veel terrein te winnen is. ,,In Nederland hebben we een koffiecultuur. Een echte theebar kende ik nog niet. Het is best wel lastig om voet aan de grond te krijgen. We willen laten zien dat het wel kan, dat je vanuit het niets iets kunt opbouwen.” De mobiele tea lounge, een omgebouwde caravan, heeft ze zelf gemaakt. ,,We zijn een soort rondreizende trendsetter, die mensen probeert te inspireren.”

Greeven schenkt twintig verschillende soorten thee. ,,Van witte thee, zwarte thee, groene thee en kruidenthee hebben we meerdere soorten. Het is allemaal losse thee, die overal ter wereld vandaan komt. Ik weet van elke thee waar het vandaan komt en wanneer het geplukt is.” Met een knipoog naar de bekende koffiecultuur, schenkt ze ook ‘thee latte’ met opgeschuimde melk. ,,Dat is te vergelijken met cappuccino. Het komt vanuit Engeland waar mensen thee drinken met melk. Mensen vinden het verrassend.”

Theemoment