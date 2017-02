Een tijdelijk legodorp

Langs het Amsterdam-Rijnkanaal verrijst een nieuwe Utrechtse wijk, die bestaat uit een kleine vijfhonderd schakelbare studio's van 21 vierkante meter. Ze worden gebouwd in Veenendaal en op elkaar gezet alsof het lego is. 'Je hoeft het eigenlijk alleen nog te stofferen en te behangen', zegt Piet Mensen, chef van bouwer Hardeman. De bedoeling is dat de woningen maximaal tien jaar blijven staan.



In de buurt van Hilversum ligt Zonnestraal, een voormalig tbc-sanatorium van glas en beton uit 1928. Vanaf eind jaren 90 werd het gedeeltelijk gerestaureerd door de Utrechtse aannemer Jurriëns. Dat was geen eenvoudige klus. Dat het sanatorium een monumentale schoonheid heeft die het behouden waard is, werd pas onderkend toen het, geheel volgens plan, op zeker moment uit elkaar begon te vallen. De gebouwen waren niet berekend op de eeuwigheid, eerder op een jaar of dertig, veertig. De verwachting was destijds dat tuberculose tegen die tijd wel de wereld uit zou zijn. Met andere woorden - je kunt je wel van alles in je hoofd halen als je een gebouw aan de wereld toevoegt, maar wat er verder mee gebeurt wordt beslist door andere mensen in een latere tijd.