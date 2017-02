Eerder dit jaar las u iets over mijn zoektocht naar een vervanger van mijn geliefde, oude, doch overleden Volvo. Hoe ik mijn best ook deed om over te stappen op een volledig elektrische deelauto of een heel zuinig, nieuw, klein Frans autootje: het werd toch weer een wat oudere Volvo. En sterker: nog groter en zwaarder dan de gestorven bolide. Voor mijzelf 'verkoop' ik deze laakbare stap met sussende bezweringsformules. Ik rijd niet meer dan 15.000 kilometer per jaar, Volvo's rijd ik door tot ze 25 jaar oud zijn of tot de dood, en dat is ook duurzaam. En omdat het een 'station' met trekhaak betreft, hoef ik nooit meer een vieze dieselbus te huren voor het vervoer van spullen. In mijn gepijnigde hoofd keert de rust dan redelijk weer.