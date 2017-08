Een week van hoogvliegers

De boeken zijn gekaft, de kinderen zijn weer naar school. De files lengen alsof ze nooit zijn weggeweest. De laatsten die erin aansluiten om de dagelijkse gang naar kantoor te hervatten, zullen het beamen: sneller dan sneeuw voor de zon verdwijnt het vakantiegevoel. Gelukkig hebben we de foto’s nog. En voor wie de actualiteit even niet op de voet heeft kunnen volgen, of er nog niet aan toe was, hieronder voor de laatste keer een greep uit het nieuws van de afgelopen week. Langste burgemeester Te beginnen met een mededeling van personele aard. Roland van Schelven wordt waarnemend burgemeester van Bunnik. Hij volgt Hans Martijn Ostendorp op, die per 1 september zijn jongensdroom werkelijkheid ziet worden: hij wordt algemeen directeur van De Graafschap en keert terug naar de Achterhoek. Van Schelven nam een jaar geleden afscheid als burgemeester van Culemborg. Met zijn 2.04 meter was hij op dat moment de langste burgemeester van Nederland. In Veenendaal had Wouter Kolff bijzondere aandacht voor Van Schelvens afscheid: met 2.03 meter werd híj degene die in het Genootschap van Burgemeesters met kop en schouders uitstak boven alles en iedereen. Helaas voor hem, dus: he’s back, lange Roland. En hij blijft tot eind 2018.

Hoogvlieger

Van grote hoogte kwam ook Arne Tänzer. Zeventig meter, om precies te zijn. Zo hoog is het Johannagebouw op de Uithof waar hij maandagochtend om zeven uur vanaf sprong, hangend onder de vleugels van zijn deltavlieger. Een minuutje hing hij in de lucht, toen landde hij met een ‘euforisch’ gevoel in het gras. Zijn stunt was bedoeld om het deltavliegen als sport te promoten en om een record te vestigen door als eerste ter wereld een vlucht te maken vanaf een gebouw. Beide, kunnen we vaststellen, zijn gelukt. Hoogstaand concert We blijven nog even op grote hoogte, want diezelfde maandag werd Utrecht vergast op een bijzonder concert vanuit de Domtoren. Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig speelde twaalf nummers van de Britse popband Radiohead. Ook Jeroen van Veen (piano) en Nando Russo (percussie) waren te horen. Het speciale beiaardconcert met extra instrumenten en geluidsinstallatie aan de Domtoren vond in 2009 voor het eerst plaats. Na onder anderen Abba, Pink Floyd en The Beatles, werd dit keer met Radiohead op een jeugdiger publiek gemikt. De nieuwsgierigheid is daarmee alvast gewekt: wat wordt het volgend jaar?

Hoog bezoek

Hoog bezoek was er gisteren in Utrecht. Koningin Máxima - ze heeft nog maar net haar werkzaamheden hervat na het overlijden van haar vader - bezocht het Bartholomeus Gasthuis dat 650 jaar bestaat. Begonnen als een thuis waar pelgrims en dakloze armen aan de Lange Smeestraat werden opgevangen, is het gasthuis nog steeds een verzorgingshuis. Hoe vier je dat? Directeur Willy van Egdom bedacht: ‘Met de koningin erbij, natuurlijk. Dus ik vraag gewoon of ze komt.’ En ze kwam. Niet geschoten is altijd mis, dat is maar weer eens gebleken.

Star Wars

Veel hoger kán het dan haast niet meer, zou je zeggen, of het moet Star Wars Identities zijn. Die expositie komt naar Nederland, tot opwinding onder de liefhebbers van de filmreeks. Vanaf 30 september te zien in Cinemec in Utrecht. De expo reist in zes jaar over de wereld. De tour begon in 2012 in Montreal en was tot voor kort in Londen. Harry Potter laat zich in Utrecht dus afwisselen door Anakin en Luke Skywalker. En natuurlijk door Darth Vader. May the Force be with us... Nog tot 11 maart volgend jaar te bezoeken.