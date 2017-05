Eerste bewoners betrekken nieuwste dorpje Hoef en Haag

De snelheid waarmee de huizenbouw in de polder Hoef en Haag bij Hagestein in gang is gezet, is volgens hem uniek in Nederland. In 2008 kocht LSW de eerste kavel, waarna allerlei procedures in gang gezet moesten worden om van het agrarische gebied een woningbouwlocatie te kunnen maken. De Groot zegt zich gelukkig te prijzen met dit ‘gemêleerde dorp’, waarin volgens hem de sociale huurwoningen nauwelijks zijn te onderscheiden van de koopwoningen. Het is de bedoeling dat in Hoef en Haag 360 sociale huurwoningen worden gebouwd op een totaal van 1.800 tot 2.000 nieuwbouwwoningen.



Linda Godschalk-Van Baaren toost bij de onthulling van de plaquette op haar nieuwe woning in de Hagesteinsestraat. Gisteren mocht zij de sleutel in ontvangst nemen. De jonge moeder is vooral erg te spreken over de oud-Hollandse bouw van de woningen en ziet ernaar uit om haar zoontje in haar eigen tuin te zien spelen. ,,We krijgen nu een tuin en meer huis voor dezelfde huurprijs. Dat is geweldig. Er liggen zelfs zonnepanelen op het dak.’’