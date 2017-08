Eerste editie bierfestival TAPT smaakt goed

Honderden jongeren en studenten, zittend in het gras of aan één van de vele tafels, dronken een speciaalbiertje, ontspannen luisterend naar de bassdreunen van een DJ. ,,Wel chill hier’’, zegt de Utrechtse Anjes Schuermans die samen met Aukje Schouwenaars, half liggend in het gras, een glas bier drinkt. Met meer dan 120 verschillende soorten speciaalbieren heeft Utrecht er een bijzonder festival bijgekregen. Wijn- en bierfestivals zijn er meer, waaronder het Streekbierfestival, maar op Utrecht TAPT is bij voorbeeld pompoenbier te proeven, bier gebrouwen in oude whiskeyvaten, India Pale Ale of Amerikaanse bieren. ,,Utrecht TAPT is verrassend’’, zegt organisator Nick de Vree, die samen met zijn compagnon Simon Leech, het in Amsterdam succesvolle concept uitprobeert in Utrecht.

Goed weer

Organisator Nick de Vree uit Wijk bij Duurstede begon drie jaar geleden in Amsterdam, samen met Simon Leech, met het speciaalbierfestival. In het verleden organiseerde hij clubavonden in Club Poema, Monza en de Winkel van Sinkel in Utrecht. ,,Nu het Bockbierfestival is weggevallen, is er een mogelijkheid om iets nieuws te organiseren. We zijn in een gat gesprongen. Speciaalbier is een hype. Vroeger waren dit soort festivals een beetje stoffig en oubollig. Speciaalbier werd gezien als ouwelullendrankje. Maar nu is het echt een feestje.’’