Eerste gasloze wijk in Utrecht komt eraan

De Utrechtse wijk Haarzicht wordt de eerste woonwijk in Utrecht zonder een gasleidingen in de huizen en bodem. In de Vleutense wijk, die in 2021 klaar moet zijn, worden 555 energiezuinige woningen gebouwd.

De gemeente Utrecht tekende vandaag de eerste contracten met projectontwikkelaars AM en Bunnik Projecten. Het gebied bij Haarzuilens moet nog worden ontwikkeld. Wethouder Kees Geldof is blij met de nieuwe afspraken. ,,We hebben vandaag concrete afspraken met elkaar gemaakt over de aanleg van Haarzicht en hiermee komt de wijk steeds meer in zicht. Dat is goed nieuws voor al die mensen die graag prettig willen wonen in een mooie landelijke omgeving.’’

Geen gas, geen stadsverwarming

Haarzicht is de eerste wijk zonder gas. Ook de wijk Haarrijn in Leidsche Rijn wordt gasloos, maar die is pas later klaar. ,,Gasloos is bijzonder, omdat gaslevering per wet verplicht is’’, stelt Hugo Nijhoff van gebiedsontwikkelaar AM. ,,Deze huizen zijn op de toekomst gericht en bewoners hoeven bij wijze van spreken niet over twintigjaar hun cv-ketel te vervangen. We hebben hier geen gas en geen stadsverwarming. De energie komt via zonne-energie en via warmte-koudeopslag in de huizen.’’

Voorzieningen om de hoek

In de loop van 2018 gaat de bouw van start; in 2021 worden de laatste woningen opgeleverd. Het zijn 126 sociale huurwoningen, een aantal middeldure huizen en kavels in de vrije sector’’, aldus Nijhoff. ,,Deze huizen kosten circa 350.000 euro. Verder komt er een basisschool en kinderdagverblijf. Andere voorzieningen als winkels en horeca zitten om de hoek.’’