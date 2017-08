Eerste ‘mentorkindjes’ al gespot in de Utrechtse binnenstad

Zo lopen er zo’n honderd aanstaande eerstejaars rond van de studievereniging Uranymus. Ze gaan straks chemie, chemische technologie of life sciences studeren aan de Hogeschool Utrecht. ,,We laten ze nu allerlei opdrachten door de stad heen doen om ze de stad te laten kennen. Later gaan we ergens kamperen’’, vertelt een van de mentorouders Cornelia.