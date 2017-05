Eerste Utrechtse Bruggenloop gaat over Dafne Schippersbug

Dit jaar nog als onderdeel van de officiële opening van de Dafne Schippersbrug op 13 mei. Vanaf volgend jaar als zelfstandige hardloopwedstrijd, zo is het ambitieuze plan van organisator Geurt Bagchus. ,,Het moet een jaarlijks festijn worden.’’

Bagchus heeft jaren geleden samen met zijn vrouw Loopgroep Run-Inn Utrecht opgericht. Hierin begeleidt de 64-jarige bewoner van Oog in Al 180 hardlopende recreanten. ,,Begeleiden is niet alleen hup, hup roepen. Ik maak ook individuele schema's, analyseer loopstijlen en ben vraagbaak.’’

De Utrechter, voormalig psychiatrisch verpleegkundige, is al sinds 1984 fulltime bezig met zijn grote passie: hardlopen. In eerste instantie in zijn geboorteplaats Tilburg, waar hij een hardloopwinkel runde. Sinds 2009 in Utrecht. Hier had hij tot oktober vorig jaar ook een hardloopwinkel aan de Händelstraat in Oog in Al, waar ook de ouders van Dafne wonen. ,,Haar moeder heeft nog bij mij getraind.’’

De huur van het pand aan de Händelstraat heeft Bagchus opgezegd. Sindsdien runt hij zijn zaakjes vanuit een kantoortje achter zijn woning aan de Kanaalweg.

Een hardloopwedstrijd om de opening van de Dafne Schippersburg luister bij te zetten. Het is een logische keuze. De topatlete zelf loopt echter niet mee. Zij opent rond 14.00 uur samen met wethouder Lot van Hooijdonk de naar haar vernoemde nieuwe fiets- en loopbrug tussen Leidsche Rijn en Oog in Al na afloop van de eerste Utrechtse Bruggenloop.

Op 13 mei kunnen deelnemers vier afstanden lopen. Twee kinderlopen (500 en 1000 meter) en een 5 en 10 kilometer. Deze lopen (deels) over de Dafne Schippersbrug , die van oever tot oever een kleine 600 meter lang is. Voor alle vier de lopen is nog plek en kan dus nog gratis ingeschreven worden. Dat kan via runinn-online.nl. Wel geldt er per loop een limiet van 150 deelnemers.