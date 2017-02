Eerste valse start ooit op een NK zeemeermin zwemmen

Zo’n 75 deelnemers uit alle hoeken van het land namen deel aan de wedstrijden. Het ging er niet alleen om wie de mooiste zeemeermin was, en wie op meest sierlijke wijze door het water kon glijden met twee benen in een staartstuk gevangen.

Historisch watermoment

In het wedstrijdbad werd er in verschillende leeftijdscategorieën over honderd meter ook gestreden om de titel ‘Snelste zeemeermin van Nederland’. Of, anders gezegd: de Ranomi Kromowidjojo van de onderwaterwereld. Dat leverde in de derde heat overigens nóg een historisch watermoment op, namelijk de eerste valse start ooit gemaakt op een Nederlands kampioenschap zeemeermin zwemmen.