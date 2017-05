Eerste vluchtelingen arriveren begin juli in de Luifelstede in Nieuwegein

De eerste vluchtelingen met een verblijfsvergunning trekken begin juli in het oude kantoorpand Luifelstede in Nieuwegein. Over anderhalf jaar komt het pand beschikbaar voor andere woningzoekenden die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben.