Effect van een ambtelijke fusie blijft onduidelijk

Houtens burgemeester Wouter de Jong sprak in 2014 van 'liefde op het eerste gezicht'. Hij kondigde de voorgenomen verloving aan tussen zijn gemeente en Wijk bij Duurstede. Cupido had raak geschoten in het hart van hun beider Kromme Rijnstreek.

Toch zal de liefde niet verder gaan dan een stevig potje ambtelijke vrijerij. Houten en Wijk zijn niet uit op een bestuurlijke romance. Er komt géén trouwerij. 'Samen staan we sterker.' Die reden ligt doorgaans ten grondslag aan ambtelijke fusies. De oogst moet zijn: meer slagkracht en een grotere weerbaarheid. Vaak na een periode van pijnlijke bezuinigingen op de ambtelijke organisaties.

Chaos

Maar dat je ook hard van de roze wolk kunt vallen, bewijzen Montfoort en IJsselstein. In de laatste gemeente is de ambtelijke én bestuurlijke chaos compleet, sinds duidelijk is geworden dat de bruidsschat een strop is van anderhalf miljoen euro.

Als het tussen IJsselstein en Montfoort zó verkeerd kan gaan, komt het dan wel goed tussen Wijk en Houten? De beide gemeenteraden hebben afgelopen december 'ja' gezegd. Daarmee hebben zij het politieke vertrouwen in de goede afloop uitgesproken.

Vaak gaat het inderdaad goed, maar soms ook niet, weet Ton de Greef, die onderzoek doet naar het effect van ambtelijke samenwerking. Steeds meer en vooral kleinere gemeenten besluiten hiertoe. De Greef is verbonden aan het 'Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden' (Coelo) in Groningen. Dat constateerde nog onlangs, dat gemeentelijke herindelingen geen cent opleveren. En dat ook samenwerking op deelgebieden de gemeentekas niet spekt. Het wijst er bovendien op, dat gemeenten zich niet rijk moeten rekenen met ambtelijke fusies.

Opleveren

Houten en Wijk (zoals IJsselstein en Montfoort dat ook deden) rekenen wél op financieel gewin. Ergens tussen de 1.5 en 1.9 miljoen euro moet hun ambtelijke fusie opleveren. Dat geld wordt dan weer geïnvesteerd in de nieuwe organisatie. Maar afgezien van de opbrengst, valt het volgens het Coelo nog te bezien of de slagkracht, de weerbaarheid en uiteindelijk dus ook de dienstverlening er veel beter van wordt. ,,Dat is moeilijk te meten.''